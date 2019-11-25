В РАН сообщили, как вывести российскую экономику из стагнации

Российская экономика находится в стагнации.

Как сообщил директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев, чтобы выйти из неё, необходимо повысить стабильный доход жителей страны. Средний годовой рост ВВП с 2013 по 2018 год — 0,4%, что кратно уступает общемировым темпам. При этом реальные доходы за этот период упали на 4%, а малообеспеченные и бедные стали составлять четверть населения России, заявил академик.

Главным драйвером экономики он назвал потребление домохозяйств, именно это даст почти половину общего увеличения ВВП, сообщает РИА "Новости".

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о трех составляющих для разогрева экономики России. Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов.

Кроме того, по словам чиновника, нужно улучшить инвестиционный климат, для чего необходимо снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".

Третий рецепт - модернизация всей сферы профессионального образования в России. Для этого в стране будут созданы специализированные центры, заключил Белоусов.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявлял, что в экономике страны все в порядке. Однако МВФ понизил прогноз роста ВВП России до 1,1%, а Всемирный банк - до 1%.