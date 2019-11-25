11 Сентября 2020
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Политика В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

ПФР: неиспользованный маткапитал будет индексирован

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.

Как сообщили в Пенсионном фонде России, маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. На сегодняшний день величина выплаты составляет 453 тыс. 26 руб.

Если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму. С 2018 года семьи с невысокими доходами могут получать с сертификата ежемесячную выплату, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Так, взять льготный жилищный кредит под 5–6% годовых не получится в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке.

Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

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ПФР: неиспользованный маткапитал будет индексирован

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Теги: маткапитал, ПФР



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