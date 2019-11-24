В Саратовской области 7-летняя девочка утонула, провалившись под лед

В Саратовской области утонула 7-летняя девочка.

Трагедия произошла в Балаково днем 24 ноября, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Две подружки гуляли возле пруда недалеко от улицы Академика Жука. В какой-то момент одна из девочек пригласила ровесницу на лед. Та испугалась и не пошла. Тогда 7-летняя девочка одна отправилась на лед водоема и провалилась. Вторая бросилась за помощью к проходящей мимо женщине.

Женщина позвонила в экстренные службы. Первыми на место ЧП прибыли полицейские, которые дежурили неподалеку. Один из сотрудников достал ребенка и передал его медикам. Девочку отвезли в реанимацию, где она скончалась.

Следователи установят все обстоятельства трагедии.