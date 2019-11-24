10 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
анкеты, УБРиР, банк, выброшены (2019) | Фото: vk.com группа &quot;Типичный Екатеринбург&quot;

"Это было сделано с грубыми нарушениями". В банке прокомментировали выброшенные анкеты в Екатеринбурге

В Уральском банке реконструкции и развития прокомментировали инцидент с анкетами, в которых содержались персональные данные граждан. Эти анкеты нашли выброшенными на одной из улиц Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, была проведена внутренняя проверка инцидента и установлен сотрудник, вынесший из банка анкеты кандидатов на трудоустройство.

"Установлено, что это было сделано с грубыми нарушениями внутренних правил, принятых в организации. В ближайшем будущем будет определена мера взыскания к сотруднику, допустившему нарушение. За действия своего сотрудника УБРиР приносит извинения соискателям, анкеты которых оказались вне банка. Сотрудники УБРиР приняли меры, чтобы изъять бумаги с того места, где они были найдены", - отметили в банке.

В УБРиР также добавили, что никакая клиентская информация, в том числе составляющая банковскую тайну, в этих документах не содержалась.

Напомним, в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте" появился пост с фотографией, на которой изображены выброшенные анкеты. В них есть имена и фамилии, адреса, телефоны и фотографии людей, которые писали свои данные, пытаясь когда-то устроиться на работу в банк. При этом сотрудник УБРиР написал, что он якобы ехал в троллейбусе и у него украли сумку, в которой были деньги и как раз эти анкеты. Для чего мужчина взял с собой анкеты с персональными данными кандидатов - пока неизвестно.

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"Это было сделано с грубыми нарушениями". В банке прокомментировали выброшенные анкеты в Екатеринбурге

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Теги: УБРиР, банк, Екатеринбург, выброшены, анкеты, персональные данные



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Ранее 24.11.2019 11:15 Мск Анкеты с персональными данными кандидатов на должности сотрудников банка нашли выброшенными на улице Екатеринбурга

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