"Это было сделано с грубыми нарушениями". В банке прокомментировали выброшенные анкеты в Екатеринбурге

В Уральском банке реконструкции и развития прокомментировали инцидент с анкетами, в которых содержались персональные данные граждан. Эти анкеты нашли выброшенными на одной из улиц Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, была проведена внутренняя проверка инцидента и установлен сотрудник, вынесший из банка анкеты кандидатов на трудоустройство.

"Установлено, что это было сделано с грубыми нарушениями внутренних правил, принятых в организации. В ближайшем будущем будет определена мера взыскания к сотруднику, допустившему нарушение. За действия своего сотрудника УБРиР приносит извинения соискателям, анкеты которых оказались вне банка. Сотрудники УБРиР приняли меры, чтобы изъять бумаги с того места, где они были найдены", - отметили в банке.

В УБРиР также добавили, что никакая клиентская информация, в том числе составляющая банковскую тайну, в этих документах не содержалась.

Напомним, в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте" появился пост с фотографией, на которой изображены выброшенные анкеты. В них есть имена и фамилии, адреса, телефоны и фотографии людей, которые писали свои данные, пытаясь когда-то устроиться на работу в банк. При этом сотрудник УБРиР написал, что он якобы ехал в троллейбусе и у него украли сумку, в которой были деньги и как раз эти анкеты. Для чего мужчина взял с собой анкеты с персональными данными кандидатов - пока неизвестно.