Слетела обувь. В Магнитогорске ищут водителя BMW, который насмерть сбил пешехода

Полиция Челябинской области разыскивает неустановленного водителя, который на автомобиле BMW белого цвета насмерть сбил мужчину.

ДТП произошло около 7.50 24 ноября на проспекте Ленина у дома №122, сообщили Накануне.RU в полиции.

Очевидцы аварии в социальных сетях пишут, что удар был настолько сильным, что с мужчины слетела обувь. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, а водитель скрылся.

Полицейские просят сообщить им о местонахождении машины - это BMW первой серии, цвет белый, хэтчбэк.