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Происшествия Приволжский ФО
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на "встречку"

Авария на трассе "Оренбург - Акбулак", унесшая жизни шестерых человек, произошла по вине водителя микроавтобуса.

Мужчина выехал на встречную полосу - произошло лобовое столкновение с грузовиком, сообщили в полиции региона.

Ранее стало известно, что ДТП произошло рано утром 24 ноября. Столкнулись микроавтобус и грузовик. Двое из трех пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал. Среди погибших был один ребенок.

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Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на "встречку"

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Теги: Акбулак, Оренбург, авария, грузовик, микроавтобус, ДТП, смерть, гибель



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Ранее 24.11.2019 09:21 Мск В Оренбургской области микроавтобус столкнулся с грузовиком - шесть погибших

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