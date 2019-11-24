Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на "встречку"

Авария на трассе "Оренбург - Акбулак", унесшая жизни шестерых человек, произошла по вине водителя микроавтобуса.

Мужчина выехал на встречную полосу - произошло лобовое столкновение с грузовиком, сообщили в полиции региона.

Ранее стало известно, что ДТП произошло рано утром 24 ноября. Столкнулись микроавтобус и грузовик. Двое из трех пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал. Среди погибших был один ребенок.