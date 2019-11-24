10 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
анкеты, УБРиР, банк, выброшены (2019) | Фото: vk.com группа &quot;Типичный Екатеринбург&quot;

Анкеты с персональными данными кандидатов на должности сотрудников банка нашли выброшенными на улице Екатеринбурга

Администрация Уральского банка реконструкции и развития пока не знает, как анкеты с персональными данными кандидатов на должности их финансового учреждения могли оказаться выброшенными на одной из улиц Екатеринбурга.

В группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте" появился пост с фотографией, на которой изображены выброшенные анкеты. В них есть имена и фамилии, адреса, телефоны и фотографии людей, которые писали свои данные, пытаясь когда-то устроиться на работу в банк.

При этом сотрудник УБРиР написал, что он якобы ехал в троллейбусе и у него украли сумку, в которой были деньги и как раз эти анкеты. Для чего мужчина взял с собой анкеты с персональными данными кандидатов - пока неизвестно.

В свою очередь, полиция также проводит проверку по факту обнаружения документов на улице.

анкеты, УБРиР, банк, выброшены(2019)|Фото: vk.com группа "Типичный Екатеринбург"

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Анкеты с персональными данными кандидатов на должности сотрудников банка нашли выброшенными на улице Екатеринбурга

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Теги: УБРиР, банк, Екатеринбург, выброшены, анкеты, персональные данные



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Развитие сюжета:

Ранее 24.11.2019 15:49 Мск "Это было сделано с грубыми нарушениями". В банке прокомментировали выброшенные анкеты в Екатеринбурге

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