В Екатеринбурге полицейский застрелил мужчину, который пытался забрать у него табельный пистолет

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ptzgovorit.ru

В Екатеринбурге полицейский застрелил мужчину, который пытался забрать у него табельный пистолет

В Екатеринбурге сотрудник полиции застрелил мужчину, который пытался забрать у него табельное оружие.

Инцидент произошел рано утром 24 ноября возле одного из домов на улице Опалихинской, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На ВИСе был задержан мужчина 1993 года рождения за хранение наркотиков. Полицейские привезли его на медосвидетельствование, однако задержанный отказался и попытался убежать от сотрудников полиции. Офицер погнался за ним и догнал его на Опалихинской.

"В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом", - рассказал Горелых.

Тогда полицейский выстрелил в нападавшего, мужчина скончался. Предварительно, табельный пистолет полицейским был применен правомерно. В ходе борьбы сотрудник получил травму руки, он был доставлен в больницу.

На погибшего мужчину завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Действия сотрудника полиции проверяют.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Екатеринбурге полицейский застрелил мужчину, который пытался забрать у него табельный пистолет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, Халтурина, Опалихинская, стрельба, сотрудник, полиция, убийство, табельное оружие, пистолет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети