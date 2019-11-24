В Екатеринбурге полицейский застрелил мужчину, который пытался забрать у него табельный пистолет

В Екатеринбурге сотрудник полиции застрелил мужчину, который пытался забрать у него табельное оружие.

Инцидент произошел рано утром 24 ноября возле одного из домов на улице Опалихинской, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На ВИСе был задержан мужчина 1993 года рождения за хранение наркотиков. Полицейские привезли его на медосвидетельствование, однако задержанный отказался и попытался убежать от сотрудников полиции. Офицер погнался за ним и догнал его на Опалихинской.

"В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом", - рассказал Горелых.

Тогда полицейский выстрелил в нападавшего, мужчина скончался. Предварительно, табельный пистолет полицейским был применен правомерно. В ходе борьбы сотрудник получил травму руки, он был доставлен в больницу.

На погибшего мужчину завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Действия сотрудника полиции проверяют.