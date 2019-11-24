В Москве учительница начальных классов "заминировала" зоопарк для проведения с детьми урока безопасности

В Москве учительница начальных классов из школы №138 принесла муляж бомбы в столичный зоопарк, информацию Накануне.RU подтвердили в ГУ МВД России по Москве.

Оказалось, что женщина своими руками сделала муляж взрывного устройства с таймером и торчащими проводами. Свидетели инцидента, увидев такую "находку", вызвали правоохранителей.

По камерам видеонаблюдения женщину вычислили. Она объяснила, что таким способом хотела научить школьников как правильно нужно вести себя в экстремальной ситуации.