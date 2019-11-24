В Кургане полицейские проигнорировали действия нарушителя, который дрифтовал вокруг памятника Ленину

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане полицейские проигнорировали действия нарушителя, который дрифтовал вокруг памятника Ленину

В Кургане сотрудники полиции не предприняли попытку выяснить владельца автомобиля "Тойота", который на их глазах грубо нарушал правила дорожного движения.

Историю об этом рассказала в соцсети "Вконтакте" в группе "Типичный Курган" местная жительница Валентина Б.

Она отметила, что вечером 22 ноября они с мужем и дочерью шли по центральной площади Кургана и увидели, как автомобиль "нарезал круги" вокруг памятника Ленину. В этот момент на площади находились пешеходы, однако водитель не обращал на них никакого внимания и на огромной скорости дрифтовал по асфальту, на который по правилам дорожного движения заезжать нельзя.

Рядом, по словам автора поста, находились сотрудники полиции, которые пытались доставить в опорный пункт пьяного мужчину. Валентина сделала правоохранителям замечание и спросила, по какой причине они не реагируют на действия водителя-нарушителя. На это стражи порядка якобы ответили, что им некогда и они не собираются бегать за автомобилем.

"Проще задержать мирного пьяного человека, чтобы срубить легкое бабло, чем остановить нарушителя, который представляет реальную опасность для населения?!", - возмущается женщина.

В УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Кургане полицейские проигнорировали действия нарушителя, который дрифтовал вокруг памятника Ленину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курган, полиция, нарушитель, памятник Ленину, площадь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети