В Кургане полицейские проигнорировали действия нарушителя, который дрифтовал вокруг памятника Ленину

В Кургане сотрудники полиции не предприняли попытку выяснить владельца автомобиля "Тойота", который на их глазах грубо нарушал правила дорожного движения.

Историю об этом рассказала в соцсети "Вконтакте" в группе "Типичный Курган" местная жительница Валентина Б.

Она отметила, что вечером 22 ноября они с мужем и дочерью шли по центральной площади Кургана и увидели, как автомобиль "нарезал круги" вокруг памятника Ленину. В этот момент на площади находились пешеходы, однако водитель не обращал на них никакого внимания и на огромной скорости дрифтовал по асфальту, на который по правилам дорожного движения заезжать нельзя.

Рядом, по словам автора поста, находились сотрудники полиции, которые пытались доставить в опорный пункт пьяного мужчину. Валентина сделала правоохранителям замечание и спросила, по какой причине они не реагируют на действия водителя-нарушителя. На это стражи порядка якобы ответили, что им некогда и они не собираются бегать за автомобилем.

"Проще задержать мирного пьяного человека, чтобы срубить легкое бабло, чем остановить нарушителя, который представляет реальную опасность для населения?!", - возмущается женщина.

В УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.