09 Сентября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
танкер сел на мель, Одесса (2019) | Фото: dumskaya.net

Под Одессой сел на мель танкер, который мог перевозить контрабандную нефть. Она вытекает в море

Вечером 22 ноября вблизи Одессы сел на мель малый танкер "Делфи". Инцидент характеризуется рядом загадочных обстоятельств.
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Так, на танкере закончилось топливо и были проблемы с электричеством, но экипаж отказывался подавать сигнал SOS и эвакуироваться, ожидая разрешения от судовладельца и отказываясь от любой помощи. Однако тот запрещал это делать.

До этого танкер находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в порт. Позже он все же подал сигнал, что терпит бедствие без топлива и с неработающим двигателем. С судовладельцем согласовали буксировку танкера. Оказалось,что он не имел необходимой регистрации. Компания-судовладелец зарегистрирована в Бирмингеме, а порт приписки - в Румынии. Позже моряков все же эвакуировали силой, когда судно прибило к пляжу и он завалился на бок.

Вначале сообщалось, что танкер пустой, но позже стало известно, что из него вытекают нефтепродукты. И.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил, что уровень загрязнения воды продуктами нефти в акватории Черного моря вблизи Одессы превышает допустимые концентрации в 157 раз. При этом из-за шторма прекратить утечку нефти в море пока невозможно. Погранслужба Украина заявила, что если стихия разрушит судно, то это приведет к экологической катастрофе.

Местные СМИ сообщают, что танкер мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. Он стоял там, где его не могла достать морская охрана погранслужбы, а по ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег. Именно с этим могло быть связано упорное нежелание экипажа эвакуироваться, минимальный состав экипажа (всего три человека), а также сообщения, что на судне нет опасных для экологии грузов.

Ранее танкер уже фигурировал в деле о сливе нефтепродуктов в море, но развития то уголовное дело не получило.

В настоящее время на море до сих пор бушует шторм, а танкер уже успел стать местом паломничества местных жителей.

танкер сел на мель, Одесса(2019)|Фото: dumskaya.net

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Под Одессой сел на мель танкер, который мог перевозить контрабандную нефть. Она вытекает в море

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Теги: Украина, судно, танкер, нефть



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