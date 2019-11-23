09 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) |

В Пенсионном фонде назвали условия досрочного выхода на пенсию

Названы условия досрочного выхода на пенсию при потере работы. Для этого, прежде всего, надо иметь страховой стаж не менее 25 лет мужчин и 20 – для женщин. Если же человек трудился на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, то он должен выработать необходимый для определенного вида работ стаж, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Если предприятие обанкротилось, ликвидировалось, провело массовые сокращения и человек не может найти новую работу, а до пенсии – всего ничего, можно обратиться за назначением досрочной пенсии. Решение о выдаче безработному предложения о досрочном назначении пенсии принимается по представлению работника центра занятости. Сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

Но и на бирже труда есть свои нюансы. Потерявший работу человек не должен отказываться от поиска работы. Придется рассматривать предложенные варианты, встречаться с потенциальными работодателями, проявлять заинтересованность в работе у них, а если по каким-то причинам вакансия уходит другому, надо просить работодателя объяснить, почему конкретному человеку отказали. Нельзя отказываться и от обучения по направлению органов службы занятости.

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В Пенсионном фонде назвали условия досрочного выхода на пенсию

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Теги: Пенсионный фонд России, досрочная пенсия



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