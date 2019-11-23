09 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожар барак Нижняя Тура (2019) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижней Туре потушили пожар площадью 600 "квадратов" в жилом доме, где пострадали шесть человек

Спасатели потушили возгоарние в одном из домов под Нижней Турой, сообщили Накануне.RU в свердловском областном управлении МЧС.

Возгорание начаось вечером 22 ноября. Загорелся двухэтажный жилой барак, построенный в 1930 г., по адресу Ленина, 120 в поселке Ис. К полуночи пожар локализован на площади 600 в "квадратов".

В доме расположены 27 квартир, где жили 45 человек, колторые эвакуироаны до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Погибших нет, для осмотра в Нижнетуринскую ЦГБ госпитализированы шесть жильцов. Сегодня в 13.44 спасатели закончили проливку здания и разбор сгоревших конструкций.

Пожар барак Нижняя Тура(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар барак Нижняя Тура(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар барак Нижняя Тура(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар барак Нижняя Тура(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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В Нижней Туре потушили пожар площадью 600 "квадратов" в жилом доме, где пострадали шесть человек

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Теги: пожар, барак, Нижняя Тура



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