09 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
комарова наталья владимировна губернатор ханты-мансийского автономного округа-югры (2010) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры назвала дату и тему новой онлайн-встречи

Глава Югры Наталья Комарова рассказала в своем Instagram, когда проведет следующую онлайн-встречу с жителями и о чем пойдет разговор, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, последняя онлайн-конференция, которая была уже четвертой, прошла 30 сентября. Тогда ее темой стало здравоохранение.

Пятая интернет-конференция пройдет 26 ноября. Тема разговора – маршрутная сеть, тарифы, субсидирование авиаперевозок, безопасность, качество услуг, стыковка перевозок югорчан всеми видами транспорта.

Добавим, 12 ноября Комарова провела большую пресс-конференцию. Губернатор рассказала Накануне.RU, что сама предложила правительству России включить округ в число регионов, где с 1 января 2020 г. вводится налог для самозанятых, а также насколько эффективно собирали налог на дополнительный доход. Также она высказалась о том, готова ли остаться на посту губернатора, почему чиновникам запретили материться в соцсетях и по другим важным для окурга темам.

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Губернатор Югры назвала дату и тему новой онлайн-встречи

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Теги: Наталья Комарова, губернатор онлайн, интернет-конференция



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