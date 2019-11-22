Судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы ФК "Анжи"

Судебные приставы арестовали часть имущества футбольного клуба "Анжи" из-за долгов по налогом, сообщили Накануне.RU в УССП по Дагестану.

Стоимость арестованного имущества составила более 4,4 млн руб. Был арестован транспорт клуба: автомобили и автобусы.

Сообщается, что ранее в отношении спортивной организации было возбуждено сводное исполнительное производство из-за долгов по налогам в сумме более 50 млн руб. Клуб своевременно не выполнил требование о погашении долгов, из-за чего на него был наложен исполнительский сбор в размере свыше 1,6 млн руб.