09 Сентября 2020
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Татьяна Москалькова (2016) | Фото: spravedlivo.ru

Москалькова согласовала кандидатуру омбудсмена Челябинской области

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Об этом сообщила сама Москалькова в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Провела встречу с кандидатами на должность уполномоченного по правам человека в Республиках Крым, Марий Эл и Челябинской области. Считаю, что все кандидаты, опираясь на лучший опыт своих предшественников, станут достойными омбудсменами своего региона, и я надеюсь, что им будут оказаны поддержка и внимание со стороны региональных органов власти", - заявила она.

Напомним, 1 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес на рассмотрение депутатов ЗСО кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Шарпилов возглавляет региональное отделение "Поискового движения России", является членом Общественной палаты Челябинской области.

Как сообщало Накануне.RU, бывший омбудсмен Маргарита Павлова стала сенатором от исполнительной власти Челябинской области. Она с 2010 года была детским омбудсменом в регионе, затем в 2015 году ее назначили на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

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Москалькова согласовала кандидатуру омбудсмена Челябинской области

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Теги: Антон Шарпилов, Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека, кандидат



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