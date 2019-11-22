Житель Сыктывкара пытался расстрелять полицейских: правоохранителей спасло то, что оружие заклинило

В отношении 34-летнего жителя Сыктывкара возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Республике Коми.

Мужчина был задержан полицейскими в связи с заявлением, поступившем от его бывшей тещи. Женщина сообщила об угрозах в адрес ее дочери. Подозреваемого доставили в ОМВД России по Сыктывдинскому району. Во время личного досмотра задержанный выхватил из своей сумки заряженный пистолет и, направив его на полицейских, попытался выстрелить. К счастью, у пистолета заклинил затвор, а потому трагедии не произошло.

Полицейским удалось обезоружить подозреваемого. Пистолет ТТ был изъят. Кроме тогоу задержанного изъяли 22 боевых пули, кастет и штык-нож.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.