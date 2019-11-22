В Челябинске осужден сторонник запрещенной террористической организации

Жителя Челябинска осудили за участие в террористической организации, призывы к терактам и публичное оправдание терроризма, а также за содействие террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Осужденный является приверженцем и активным членом международной террористической организации "Хизб ут - Тахрир аль Ислами", запрещенной на территории РФ Верховным судом.

Преступник вовлекал в террористическую организацию новых лиц, распространял в интернете идеи, основанные на доктрине непременного построения Халифата, а также пропагандировал деятельность запрещенной организации, оправдывая терроризм. Преступление было выявлено сотрудниками Челябинской области.

Центральный окружной военный суд признал челябинца виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы с лишением права администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на три года. Однако из-за того, что осужденный имеет заболевание, препятствующее нахождению в исправительной колонии, суд освободил его от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы. Данная норма закона регламентирована статьей 81 УК России.