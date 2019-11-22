«Роснефть» получила престижную премию за реализацию крупного экологического проекта

Накануне стало известно, что «Роснефть» стала лауреатом ежегодной премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Экология», передает корреспондент Накануне.RU. Награда компании присуждена за реализацию масштабного проекта по сокращению уровня сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Как сообщили Накануне.RU в управлении информационной политики ПАО «НК «Роснефть», комплексный проект по утилизации ПНГ - одна из экологических инициатив «Роснефти» за последние 5 лет. В развитие данной технологии было инвестировано более 125 млрд рублей (свыше 2 млрд долларов). При этом, выбросы парниковых газов сократятся на 8 млн тонн до 2022 года.

Напомним, что по итогам 2018 года «Роснефть» уже снизила выбросы парниковых газов в нефтепереработке на 11% по сравнению с показателем 2017 г., выбросы метана – на 46%. Кроме того, «зеленые инвестиции» российской компании за последние пять лет превысили 240 млрд руб., в ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд руб.

В рамках реализации 17 целей ООН в области устойчивого развития «Роснефть» планомерно повышает энергетическую эффективность по всем направлениям деятельности, обеспечивает доступ к качественной и недорогой энергии, в том числе в удаленных регионах, реализует мероприятия по рациональному использованию попутного нефтяного газа.

Согласно действующей стратегии «Роснефть 2022», компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

В 2018 году «Роснефть» завершила строительство нескольких десятков объектов по использованию ПНГ, включая объекты системы закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа по повышению рационального использования ПНГ реализуется во всех регионах присутствия нефтяной компании. Для новых месторождений используется комплексный подход, предусматривающий необходимые мероприятия на стадии составления проектных технологических документов на разработку месторождений, обеспечивающие требуемый уровень рационального использования ПНГ.

Отметим, что премия «Коммерсантъ Инициативы» присуждается лучшим по версии издательского дома проектам компаний в области культуры, экологии и благотворительности. В 2018 году «Роснефть» стала лауреатом премии «Коммерсантъ Инициативы» в номинации «Культура» за содействие в подготовке выставки «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», которая проводилась в Пушкинском музее.