Познер признал, что Зюганова не пускали на экраны в 1996 году

Владимир Познер во время беседы с бывшим главой Администрации президента Валентином Юмашевым в екатеринбургском "Ельцин-центре" признал, что в 1996 году Геннадия Зюганова не пускали на экраны, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этот момент родившаяся новая демократическая журналистика, которой не было в СССР, была сломана и журналисты стали выполнять указания", - сказал Познер.

Напомним, в 1996 году Геннадий Зюганов проиграл выборы Борису Ельцину, результаты той кампании до сих пор многие ставят под сомнение, а в 2012 году Дмитрий Медведев заявил, что победителем на выборах был не Ельцин.