08 Сентября 2020
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Валентин Юмашев, Владимир Познер (2019) | Фото: Накануне.RU

Познер признал, что Зюганова не пускали на экраны в 1996 году

Владимир Познер во время беседы с бывшим главой Администрации президента Валентином Юмашевым в екатеринбургском "Ельцин-центре" признал, что в 1996 году Геннадия Зюганова не пускали на экраны, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этот момент родившаяся новая демократическая журналистика, которой не было в СССР, была сломана и журналисты стали выполнять указания", - сказал Познер.

Напомним, в 1996 году Геннадий Зюганов проиграл выборы Борису Ельцину, результаты той кампании до сих пор многие ставят под сомнение, а в 2012 году Дмитрий Медведев заявил, что победителем на выборах был не Ельцин.

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Познер признал, что Зюганова не пускали на экраны в 1996 году

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Теги: Владимир Познер, Геннадий Зюганов, выборы 1996



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