Валентин Юмашев о том, как выбрали Путина: "Нельзя было оставлять людей, которые много советского в себя взяли"

Сегодня в екатеринбургском "Ельцин-центре" состоялась публичная беседа журналиста Владимира Познера с зятем Бориса Ельцина и его советником Валентином Юмашевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Познер спросил, почему Ельцин выбрал именно Путина.

"Для него было важно несколько вещей, он видел в нем человека, который продолжит его либеральные и рыночные реформы. Для Бориса Николаевича было важно, чтобы это был человек другого поколения, нельзя было оставлять людей, которые много советского из себя взяли", - ответил Юмашев.

Напомним, ранее Юмашев заявил, что первоначально на Путина указал Анатолий Чубайс.