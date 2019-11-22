08 Сентября 2020
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Валентин Юмашев, Владимир Познер (2019) | Фото: Накануне.RU

Валентин Юмашев о том, как выбрали Путина: "Нельзя было оставлять людей, которые много советского в себя взяли"

Сегодня в екатеринбургском "Ельцин-центре" состоялась публичная беседа журналиста Владимира Познера с зятем Бориса Ельцина и его советником Валентином Юмашевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Познер спросил, почему Ельцин выбрал именно Путина.

"Для него было важно несколько вещей, он видел в нем человека, который продолжит его либеральные и рыночные реформы. Для Бориса Николаевича было важно, чтобы это был человек другого поколения, нельзя было оставлять людей, которые много советского из себя взяли", - ответил Юмашев.

Напомним, ранее Юмашев заявил, что первоначально на Путина указал Анатолий Чубайс.

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Валентин Юмашев о том, как выбрали Путина: "Нельзя было оставлять людей, которые много советского в себя взяли"

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Теги: Валентин Юмашев, Владимир Путин, Юмашев про Путина



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