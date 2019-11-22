08 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
Владимир Путин Совбез (2016) | Фото: пресс-служба президента РФ

Путин поручил увеличить количество лазерного и гиперзвукового оружия

Вооруженные Силы РФ должны быть оснащены по последнему слову науки и техники. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие годы уровень новейших вооружений в российской армии должен быть доведен до 70% и не должен опускаться ниже, а в силах ядерного сдерживания - превысить этот уровень.

Новая госпрограмма вооружения до 2033 года должна предусматривать расширение линейки лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых роботов и беспилотников, также заявил Путин.

Напомним, ранее президент уже отмечал, что боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота.

О создании системы лазерного оружия, позже получившей название "Пересвет", президент рассказывал в своем послании к Федеральному Собранию. Первые такие комплексы также уже поступили в войска.

В июне министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что российские вооруженные силы в ближайшем времени получат новые виды вооружений, основанные на технологии лазерной энергии и гиперзвука. Он подчеркнул, что оружие не имеет аналогов.

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Путин поручил увеличить количество лазерного и гиперзвукового оружия

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Теги: владимир путин, лазерное оружие, гиперзвуковое оружие



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