В Екатеринбурге уникальную конную школу ждет капитальный ремонт

Власти Екатеринбурга отремонтируют уникальную конную школу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Один из этапов комплексного капитального ремонта завершился на днях в муниципальной детско-юношеской спортивной школе по конному спорту, которая располагается в поселке Исток (улица Специалистов, 1). Сегодня в этом спортивном учреждении дополнительного образования в Октябрьском районе уральской столицы занимается более 200 юных воспитанников в возрасте от 10 до 18 лет, которые показывают высокие результаты на международных, всероссийских, областных и городских соревнованиях по конному спорту. Все занятия для детей и подростков совершенно бесплатные.

Как отмечают в мэрии, Екатеринбург – один из немногих городов, где такой объект удалось сохранить в муниципальной собственности, причем администрация города постоянно укрепляет материально-техническую базу детского спортивного учреждения и заботится о его развитии. В своем распоряжении школа имеет здания конюшни, крытого конноспортивного манежа, административно-бытового корпуса, иных хозяйственных построек, беговой круг, выездковое и конкурные поля. Все это позволяет проводить полноценный учебно-тренировочный процесс и соревнования по классическим видам конного спорта.

Несмотря на это, школа нуждается в развитии, поэтому администрация Екатеринбурга уже в очередной раз проведет обновление уникального спортивного учреждения в Истоке. Как пояснили в департаменте по управлению муниципальным имуществом, за счет средств городского бюджета в 2019 году строители приступили к проведению капитального ремонта здания конюшни для размещения лошадей.

В рамках плановых ремонтных работ подрядчики уже установили деревянный каркас, утеплив его и обшив снаружи фибролитовыми плитами, завершили капитальный ремонт кровли, установили окна и двери. Кроме этого, в полностью отремонтированной части конюшни обустроены восемь денников, что позволило разместить в них лошадей еще до начала холодов.

Согласно условиям муниципального контракта, полностью работы по капитальному ремонту здания конюшни подрядная организация завершит в следующем 2020 году.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение в городскую думу проект бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.