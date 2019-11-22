За 15 лет Минздрав хочет сократить количество курящих россиян до 21%

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
курение, сигареты (2019) | Фото:

За 15 лет Минздрав хочет сократить количество курящих россиян до 21%

Новую антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года утвердил кабинет министров РФ. Ее принципиальное отличие от предыдущих – направленность на снижение курения не только обычных сигарет, но и вейпов, а также систем нагревания табака, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Олега Сагалая.
Читайте также:

Министерство ставит целью снизить к 2035 году количество курильщиков в России до 21% от взрослого населения (сейчас этот показатель по официальным данным находится на уровне 29%, ВОЗ дает по России цифру в 30%). Планируется, что к 2025 году показатели должны снизиться до 26%, к 2030 году - до 23,5%.

Также должна сократиться розничная продажа сигарет на душу населения, которая к концу 2018 года составляла 1,6 тыс. штук. К 2035 году страна должна достигнуть показателя 1000 штук.

В прошлой версии антитабачной концепции указывалось также снижение курения среди детей - с 15,1% в конце 2018 года до 10% в 2035-м. Недавно в Госдуму был внесен законопроект о штрафах для родителей и опекунов несовершеннолетних курильщиков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За 15 лет Минздрав хочет сократить количество курящих россиян до 21%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: курение, антитабачная концепция, вейпы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.10.2019 13:24 Мск Минздрав может запретить вейпы в России в ближайшие годы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети