За 15 лет Минздрав хочет сократить количество курящих россиян до 21%

Новую антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года утвердил кабинет министров РФ. Ее принципиальное отличие от предыдущих – направленность на снижение курения не только обычных сигарет, но и вейпов, а также систем нагревания табака, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Олега Сагалая.

Министерство ставит целью снизить к 2035 году количество курильщиков в России до 21% от взрослого населения (сейчас этот показатель по официальным данным находится на уровне 29%, ВОЗ дает по России цифру в 30%). Планируется, что к 2025 году показатели должны снизиться до 26%, к 2030 году - до 23,5%.

Также должна сократиться розничная продажа сигарет на душу населения, которая к концу 2018 года составляла 1,6 тыс. штук. К 2035 году страна должна достигнуть показателя 1000 штук.

В прошлой версии антитабачной концепции указывалось также снижение курения среди детей - с 15,1% в конце 2018 года до 10% в 2035-м. Недавно в Госдуму был внесен законопроект о штрафах для родителей и опекунов несовершеннолетних курильщиков.