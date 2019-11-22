"Жесть" по-зауральски. В Курганской области 80-летний дед забил насмерть свою старуху-жену, а тело спрятал в шкаф

В Щучанском районе Зауралье произошло необычное убийство - 80-летний дед забил насмерть кулаками свою жену.

Бабушка, которой также 80 лет, отбивалась от разъяренного мужа как могла, однако травмы были настолько серьезными, что пенсионерка умерла на месте.

Трагедия в частном доме стариков произошла в деревне Отрадное ночью 18 ноября, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После убийства старик спрятал тело погибшей жены в шкаф, где его спустя некоторое время нашла родня пенсионеров.