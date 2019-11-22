В Челябинске определили подрядчика на капитальный ремонт цирка

В Челябинске определили генерального подрядчика на капитальный ремонт здания цирка.

Начальная цена закупки составляла 571,6 млн рублей. На конкурс поступило две заявки: ООО "Энергофонд" (Тюмень) и ООО "РКСервис" (Тульская область). По итогам рассмотрения заявок победителем признана тульская компания. Она готова выполнить капремонт здания за 530 млн руб.

Напомним, в конце мая текущего года стало известно, что челябинский цирк закрывают на полтора года на реконструкцию. Работы должны были начаться в сентябре и завершиться к концу 2020 года.

В ходе ремонтных работ планируется заменить систему отопления, электро- и водоснабжения, провести обновление зрительного зала и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование. В цирке будет смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования. Также планируется обновить фасад здания и кровли, и благоустроить прилегающую территорию. Старое здание гостиницы снесут и построят новое, которое будет соединено с цирком теплым переходом.