На Среднем Урале после мощного хлопка пропало электричество в одном из районов

Жители Белоярского района Свердловской области массово пожаловались на отключение электроэнергии.

Сегодня днем, по словам очевидцев, произошел некий мощный хлопок, после которого в районе пропало электричество. Среди жителей поползли слухи, что могло что-то случиться на Белоярской АЭС.

В пресс-центре ОАО "МРСК Урала" и филиала "Свердловэнерго" Накануне.RU сообщили, что сейчас авария устранена.

"Произошло технологическое нарушение на подстанции, которая не принадлежит нашей компании. Специалисты произвели оперативное переключение нашей распределительной сети, и в 14 часов 22 минуты всех запитали", - сообщили в пресс-центре.

Там добавили, что сейчас все потребители получают электроснабжение в полном объеме.