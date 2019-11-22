Пассажиру, напавшему в аэропорту Челябинска на полицейского, назначили судебный штраф

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении южноуральца, напавшего на полицейского в аэропорту Челябинска. Мужчине назначен судебный штраф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, инцидент произошел ночью 11 октября. В зале вылета внутренних авиалиний 43-летний житель Еткульского района во время ожидания посадки на рейс до Симферополя закурил сигарету. На замечания других пассажиров он не реагировал и выражался нецензурной бранью.

Когда мужчину доставили в дежурную часть для составления административного протокола, он оскорбил сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения.