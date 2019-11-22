08 Сентября 2020
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Александр Калашников директор ФСИН РФ (2019) | Фото:официальный портал Республики Коми

Новый директор ФСИН пообещал покончить с пытками и помянул недобрым словом Петра Первого

Несмотря на заявление замглавы ФСИН Валерия Максименко о том, что теперь руководители службы будут общаться с журналистами исключительно в формализованном ключе, через пресс-службу, новый (назначен месяц назад) директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников пообщался с журналистами в кулуарах пенитенциарного форума в Рязани.

Он, в частности, заявил о намерении покончить с пытками, которые, по мнению Калашникова, в ФСИН являются не системой, а отдельными случаями.

Правозащитников он хотел бы видеть в союзниках и получать у них советы, как улучшить положение заключенных. Опасения о возможном ужесточении режима в связи с его приходом он отверг.

"Сейчас не то время и мы не те люди, чтобы делать режим более жестким или принимать (к заключенным) репрессивные меры", - цитирует Калашникова "Интерфакс".

Он считает необходимым "поднять статус и престиж нашей службы, которая в настоящее время находится на дальних подступах, на дальних берегах среди правоохранительных структур и это очень печально".

По его словам, охранники постоянно контактируют с преступным миром, опасность и психологическое напряжение накладывают на них "свой отпечаток". При этом нагрузка на сотрудников с зарплатой 19 000 - 20 000 рублей "превышает все нормативы", в то время как на предприятиях люди получают в среднем 35 000 - 45 000 рублей.

"В таких условиях укомплектовать кадры крайне сложно. ФСИН не та "окаянная служба", о которой говорил Петр I, это, с учетом количества осужденных, достойная и необходимая в нашем государстве служба", - сказал Калашников. 

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Новый директор ФСИН пообещал покончить с пытками и помянул недобрым словом Петра Первого

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Теги: александр калашников, пытки, фсин, престиж



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