Южноуральские "единороссы" летят на съезд партии в Москву, в делегацию входят губернатор и три его заместителя

23 ноября в столице начинает работу XIX съезд партии "Единая Россия", южноуральское отделение партии будет на нем представлено почти двумя десятками делегатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

В работе съезда планирует принять участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер (в качестве специально приглашенного гостя, приглашение ранее поступило лично от секретаря Генсовета Андрея Турчака). Наряду с губернатором на съезд отправляются сразу три его заместителя – Анатолий Векшин, Ирина Гехт и Станислав Мошаров. Первые двое – Векшин и Гехт – буквально в ноябре были введены в состав президиума политсовета регионального отделения, Мошаров, экс-руководитель Челябинской городской думы, по партийной линии руководит сейчас МКС "Челябинский".

В состав делегации входят представители районных ячеек "ЕР" от Южного Урала, секретарь регионального отделения и спикер облпарламента Владимир Мякуш, его заместители Александр Мотовилов, Марина Поддубная, Юрий Карликанов, руководитель челябинского исполкома "ЕР" Денис Моисеев и другие лица. В состав делегации включены двое представителей области в Государственной думе – депутаты Владимир Бурматов и Дмитрий Вяткин.

В субботу, 23 ноября, на съезде "ЕР" планируется выступление перед делегатами президента Владимира Путина, который не является членом партии.