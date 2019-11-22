Российские аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования лекарств в аптеках, сообщает "Коммерсантъ".

Покупателям предлагается до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых.

Услуга рассчитана на людей, которым немедленно нужны дорогие препараты от 500 рублей и дороже, объяснили в "Самсон-фарме". В обороте сети на них приходится больше 25%. За счет этого сервиса сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку до 10%.

В МТС-банке уточнили, что пока pos-кредитование доступно в нескольких аптеках сети.

Ранее исследования показали, что россияне начали экономить на лекарствах: продажи в аптеках сократились впервые с 2015 года. Падение рынка аналитики связывают с падением реальных доходов граждан.

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи, траты также сократились на противомикробные средства и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

Ранее сообщалось, что лекарства подорожают за счет маркировки. С 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет обязательной для всех фармацевтических компаний.