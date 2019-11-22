В Антарктиде нашли столетний мешок идеально сохранившегося лука

Организация по исследованию Антарктиды Antarctic Heritage Trust сообщила об интересной находке.

В ходе ежесезонного мониторинга в Хижине Дискавери (Мак-Мердо, Антарктика) был обнаружен большой мешок красного лука. Предположительный возраст находки – около ста лет. Вероятно, овощи привезли сюда члены команды британского исследователя Робрета Скотта. Сотрудники Antarctic Heritage Trust осмотрели лук и пришли к выводу, что за век его не тронула ни плесень, ни любая другая напасть. Хоть лук сильно усох, но все еще имеет свою природную форму. Ученые предполагают, что продукт сохранился так хорошо благодаря климату и вечной мерзлоте, окружающей хижину.

Для мореплавателей XIX века лук был спасением от цинги, вызываемой острым дефицитом витамина С в организме.