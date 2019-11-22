Наталья Котова назначена заместителем губернатора на общественных началах

Глава Челябинска Наталья Котова назначена заместителем губернатора на общественных началах. Об этом на заседании областного правительства сообщил глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Учитывая масштабность задач и значимость Челябинска для области, я принял решение назначить Наталью Петровну своим заместителем на общественных началах. Это нужно для более качественного взаимодействия со всеми органами власти. Аналогичное решение было принято чуть раньше по Сергею Бердникову, главе Магнитогорска. Развитию наших основных городов необходимо уделить особое внимание", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что Котовой совместно с коллегами из областного правительства необходимо разработать план опережающего социально-экономического развития Челябинска.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 19 ноября депутаты единогласно избрали главой Челябинска Наталью Котова.