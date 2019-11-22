08 Сентября 2020
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Игра престолов, Пермь (2019) | Фото: vk.com/chertulova

Государство будет следить за тем, какие сериалы смотрят россияне в сети

С 2021 года государство будет собирать данные о просмотре россиянами фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах . Такую норму предусматривают поправки в закон о кинематографии, подготовленные Министерством культуры.

Информацию о просмотрах видеосервисы будут обязаны предоставить в систему учета ЕАИС, пишут "Ведомости". Сейчас в этой системе собираются данные о кассовых сборах и зрителях в оффлайн-кинотеатрах.

Сейчас у государства и продюсеров есть данные о рейтингах сериалов и фильмов в телеэфире – за это отвечает исследовательская компания Mediascope – и данные об аудитории фильмов в традиционных кинотеатрах – от ЕАИС. ЕАИС полноценно работает три года, ее оператор – государственный Фонд кино.

Кстати, недавно стало известно, что  Роскомнадзор (РКН) и Медиакоммуникационный союз (МКС) разрабатывают законопроект о едином измерителе интернет-аудитории российских ресурсов. Согласно документу, выбирать измерителя на конкурсной основе будет РКН. Не исключено, что измерителем станет компания Mediascope, которой сейчас принадлежит монополия на измерение телеаудитории, пишет "Коммерсант". А вот за  отказ онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов передавать данные единому измерителю им может грозить запрет на размещение рекламы.

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Государство будет следить за тем, какие сериалы смотрят россияне в сети

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Теги: сериалы, россияне, онлайн-кинотеатры, отчет



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