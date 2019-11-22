08 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

"В кругу владельца денег произошла утечка": новые подробности стрельбы возле аэропорта Кольцово

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили новые подробности стрельбы возле екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель областного Главка полиции Валерий Горелых, к раскрытию преступления привлечены оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный организованной группой с применением оружия", санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным Горелых, нападение было совершено вечером 21 ноября возле отеля "Анджело" аэропорта Кольцово.

аэропорт, Кольцово(2019)|Фото:Накануне.RU

"Представители МВД в настоящее время анализируют изъятые с места ЧП съемки с камер видеонаблюдения, проводят экспертизу обнаруженных гильз, выясняют личность хозяина сожженной машины, на которой скрылись злоумышленники, опрашивают потерпевшего и свидетелей", - отметил полковник.

По его словам, госпитализация раненому гражданину 1997 года рождения не потребовалась.

"Очевидно, что к налету тщательно готовились, об этом свидетельствуют все обстоятельства. Вероятнее всего, в кругу владельца похищенных денежных средств произошла утечка информации о предстоящей перевозке, и криминальный результат не заставил себя долго ждать. Сыщики уголовного розыска уже выяснили, что украденные деньги, по предварительным данным, принадлежали предпринимателю, работающему в сфере торговли одеждой", - добавил Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что похищено около 30 млн рублей.

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"В кругу владельца денег произошла утечка": новые подробности стрельбы возле аэропорта Кольцово

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Теги: Кольцово, стрельба, деньги, полиция, Екатеринбург



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Ранее 22.11.2019 07:47 Мск Возле екатеринбургского аэропорта вооруженное ограбление, похищена крупная сумма денег

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