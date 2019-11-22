Эксперты спрогнозировали исчезновение трех массовых профессий

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий.

По мнению специалистов, в первую очередь могут исчезнуть такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик, пишет RT.

"Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы", - пояснили в институте.

Кроме того, представителям указанных профессий нечасто приходится принимать сложные решения, считают эксперты.

Напомним, ранее в Госдуме заявляли, что в России к 2030 году могут остаться без работы 15 млн жителей страны.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отмечал, что исчезновение в РФ профессий, не требующих квалификации, например, продавцов, охранников и водителей, связано с наступлением промышленной революции.

Он подчеркнул, что люди, занятые в сфере услуг, будут уже не нужны: уже сегодня в магазинах вместо продавцов ставят аппараты.

Исследование РАНХиГС показало, что компетенции 45,5% работников в России к 2030 году окажутся невостребованными, "рискам цифровизации и автоматизации" будут подвержены 20,1 миллиона человек.

Таким работникам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Эта оценка касается только формально занятых граждан, то есть официально трудоустроенных.