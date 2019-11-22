Эксперты: "Единой России" следует теснее взаимодействовать с народом

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В России
Экспертный клуб Екатеринбурга (2019) | Фото: Экспертный клуб Екатеринбурга

Эксперты: "Единой России" следует теснее взаимодействовать с народом

Результаты и перспективы обновления партии "Единая Россия" стали очередной темой "Экспертного клуба Екатеринбурга", прошедшего в лофте "Место.Вечер".

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, предваряя XIX съезд партии, независимые политологи, журналисты, а также обладатели партбилетов "ЕР" оценили изменения, происшедшие с партией за последние два года и обсудили, как улучшить имидж и сделать работу партии еще эффективней. В итоге сошлись во мнении, что "Единой России" следует теснее взаимодействовать с народом, повысить ответственность каждого избранного от партии депутата, а также интенсивнее использовать соцсети.

"Это особенно касается молодых людей, которые испытывают большую потребность активно участвовать в обновлении страны, и в этом смысле партия должна предложить им эти инструменты и возможности для реализации своих интересных инициатив", - заявил руководитель "Экспертного клуба Екатеринбурга", директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Анатолий Гарарин, Экспертный клуб Екатеринбурга(2019)|Фото: Экспертный клуб Екатеринбурга

Такого же мнения придерживается и депутат Законодательного собрания Свердловской области, "единоросс" Сергей Никонов. По его словам, на счету партии действительно много нашумевших и, главное, реализованных проектов, но не хватает динамики, связи с населением и избирателями и, возможно, обновления кадрового состава. Разговор о необходимости такого обновления идет достаточно давно, но существенных изменений до сих пор не произошло. Во всяком случае, на уровне руководящего состава партии.

Экспертный клуб Екатеринбурга(2019)|Фото:Экспертный клуб Екатеринбурга

"Да, появились новые внутрипартийные институты, позволяющие выстроить систему подготовки кадров. Речь, прежде всего, о Высшей партийной школе. Насколько этот обученный актив будет в дальнейшем использоваться, каковы его карьерные перспективы, – пока непонятно. Что касается новых идей и установок, то, на мой взгляд, еще не до конца отработаны и имеют потенциал программные позиции, принятые предыдущим съездом. Это касается как идеологических аспектов, которые были внесены в устав партии на прошлом съезде, так и новых сетевых сервисов и инструментов", - говорит директор АНО Центр "Аналитик" Андрей Мозолин.

Экспертный клуб Екатеринбурга(2019)|Фото: Экспертный клуб Екатеринбурга

"Единая Россия" должна соответствовать насущным запросам населения, стать выразительницей его нужд. Для этого, по признанию участников клуба, важно взаимодействовать с людьми всеми возможными способами, в частности, максимально менять и усиливать присутствие партии в интернете. Также "ЕР" следует еще шире привлекать в партию новые молодые лица, которые еще смогут принести пользу России, работая в области образования или бизнеса. Стоит стремиться к тому, чтобы по возможности стать "сервисной партией", помогая людям решать их проблемы, в том числе, посредством использования Сети. Партии стоит также привлекать внимание к курируемым ею социальным проектам.

Павел Мартынов, Экспертный клуб Екатеринбурга(2019)|Фото: Экспертный клуб Екатеринбурга

В завершении встречи участники отметили, что у "ЕР" хорошие перспективы, а советы и оценки экспертов лягут в основу доклада, который региональное отделение представит на партийном съезде в Москве уже 23 ноября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты: "Единой России" следует теснее взаимодействовать с народом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Единая Россия, партия, будущее, народ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети