Эксперты: "Единой России" следует теснее взаимодействовать с народом

Результаты и перспективы обновления партии "Единая Россия" стали очередной темой "Экспертного клуба Екатеринбурга", прошедшего в лофте "Место.Вечер".

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, предваряя XIX съезд партии, независимые политологи, журналисты, а также обладатели партбилетов "ЕР" оценили изменения, происшедшие с партией за последние два года и обсудили, как улучшить имидж и сделать работу партии еще эффективней. В итоге сошлись во мнении, что "Единой России" следует теснее взаимодействовать с народом, повысить ответственность каждого избранного от партии депутата, а также интенсивнее использовать соцсети.

"Это особенно касается молодых людей, которые испытывают большую потребность активно участвовать в обновлении страны, и в этом смысле партия должна предложить им эти инструменты и возможности для реализации своих интересных инициатив", - заявил руководитель "Экспертного клуба Екатеринбурга", директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Такого же мнения придерживается и депутат Законодательного собрания Свердловской области, "единоросс" Сергей Никонов. По его словам, на счету партии действительно много нашумевших и, главное, реализованных проектов, но не хватает динамики, связи с населением и избирателями и, возможно, обновления кадрового состава. Разговор о необходимости такого обновления идет достаточно давно, но существенных изменений до сих пор не произошло. Во всяком случае, на уровне руководящего состава партии.

"Да, появились новые внутрипартийные институты, позволяющие выстроить систему подготовки кадров. Речь, прежде всего, о Высшей партийной школе. Насколько этот обученный актив будет в дальнейшем использоваться, каковы его карьерные перспективы, – пока непонятно. Что касается новых идей и установок, то, на мой взгляд, еще не до конца отработаны и имеют потенциал программные позиции, принятые предыдущим съездом. Это касается как идеологических аспектов, которые были внесены в устав партии на прошлом съезде, так и новых сетевых сервисов и инструментов", - говорит директор АНО Центр "Аналитик" Андрей Мозолин.

"Единая Россия" должна соответствовать насущным запросам населения, стать выразительницей его нужд. Для этого, по признанию участников клуба, важно взаимодействовать с людьми всеми возможными способами, в частности, максимально менять и усиливать присутствие партии в интернете. Также "ЕР" следует еще шире привлекать в партию новые молодые лица, которые еще смогут принести пользу России, работая в области образования или бизнеса. Стоит стремиться к тому, чтобы по возможности стать "сервисной партией", помогая людям решать их проблемы, в том числе, посредством использования Сети. Партии стоит также привлекать внимание к курируемым ею социальным проектам.

В завершении встречи участники отметили, что у "ЕР" хорошие перспективы, а советы и оценки экспертов лягут в основу доклада, который региональное отделение представит на партийном съезде в Москве уже 23 ноября.