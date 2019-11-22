08 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Ледовое побоище 2.0? В Ледовом дворце Нижневартовска произошла массовая драка

В сети появилось видео массовой драки детей, которая произошла в Ледовом дворце Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.
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На кадрах видно, как дети дерутся, а взрослые пытаются их разнять. Вокруг драки толпа зрителей, но растащить "героев" пытаются немногие.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что заявлений силовикам по факту случившегося не поступало. Началась проверка, уточняется дата события.

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Ледовое побоище 2.0? В Ледовом дворце Нижневартовска произошла массовая драка

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Теги: Ледовый дворец, массовая драка



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