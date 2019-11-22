Ледовое побоище 2.0? В Ледовом дворце Нижневартовска произошла массовая драка

В сети появилось видео массовой драки детей, которая произошла в Ледовом дворце Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как дети дерутся, а взрослые пытаются их разнять. Вокруг драки толпа зрителей, но растащить "героев" пытаются немногие.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что заявлений силовикам по факту случившегося не поступало. Началась проверка, уточняется дата события.