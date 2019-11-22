К Новому году в Екатеринбурге планируют украсить почти 12 тысяч объектов

В администрации Екатеринбурга состоялось заседание организационного комитета по праздничному оформлению города и проведению конкурса "Новогодний Екатеринбург-2020". Его провел заместитель главы уральской столицы по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в рамках подготовки к Новому году власти мегаполиса планируют привлечь к праздничному оформлению почти 12 тысяч объектов, расположенных на территории столицы Урала. Традиционно речь идет о предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, социальных и финансовых учреждениях, а также организациях и хозяйствующих субъектах различных форм собственности. Для сравнения, в прошлом году было создано около 10 тысяч инсталляций.

Администрация уральской столицы предложила руководителям предприятий стать участниками конкурса "Новогодний Екатеринбург-2020" в двух номинациях: "Лучшее новогоднее оформление" и "Новогодняя витрина". Сам конкурс пройдет в два этапа: первый – с 23 по 26 декабря 2019 года, второй – с 9 по 24 января 2020 года.

Для того, чтобы принять участие в состязании, конкурсанты должны подать в муниципалитет соответствующие заявки в период с 2 по 19 декабря 2019 года включительно, а оформление в новогоднем стиле фасадов, входных групп, витрин и прилегающих к объектам территорий должны завершить в срок до 1 декабря этого года. С подробностями и деталями конкурса все желающие смогут ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Как ранее сообщало Накануне.RU, неделю назад начались строительные работы по возведению новогоднего ледового городка на Площади 1905 года. В этом году его главная тема – 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Как рассказывал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, на территории городка установят горку в виде кита, увеличится количество горок для самых маленьких посетителей, появятся фигуры пингвинов высотой до восьми метров, а часть проходов на площади будет оформлена в виде очертаний айсбергов.

Также планируется возвести символичный и узнаваемый объект – парусник, на котором Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду в 1820 году. Радовать горожан и гостей уральской столицы центральная елка будет до 27 января 2020 года, а с 28 января по 4 февраля строители произведут демонтаж ледово-снежных конструкций.