Росатом построит в Озерске комплекс по обращению с отработавшим ядерным топливом

Производственное объединение "Маяк" (входит в госкорпорацию "Росатом") объявило аукцион на проведение работ по строительству комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом. Соответствующе информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Наименование объекта закупки - выполнение комплекса работ по строительству объекта "Создание объекта 630".

" Целью работы является создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ", - говорится в технической документации. Там же отмечается, что местом выполнения работ является промышленная площадка ПО "Маяк", а срок выполнения работ – не позднее 25 декабря 2021 года.

Начальная цена контракта составляет 2 млрд рублей. Отмечается, что источник финансирования - средства федерального бюджета. Заявки от участников будут принимать до 6 декабря. В этот же день пройдет сам аукцион.