Помощник президента раскрыл план разогрева экономики России

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские рубашки праздничные отсюда

Экономика В России
андрей белоусов министр экономического развития (2013) | Фото:

Помощник президента раскрыл план разогрева экономики России

Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о трех составляющих для разогрева экономики России.

Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов, заявил он в интервью газете "Известия".

Инфляция в начале 2020 года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель, считает Белоусов.

Кроме того, по словам чиновника, нужно улучшить инвестиционный климат, для чего необходимо снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".

Третий рецепт - модернизация всей сферы профессионального образования в России. Для этого в стране будут созданы специализированные центры, заключил Белоусов.

Ранее Владимир Путин заявил, что России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков.

Президент добавил, что текущие темпы роста ВВП недостаточны, а потому необходимо создавать максимально комфортные условия для новых финансовых вложений.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявлял, что в экономике страны все в порядке. Однако МВФ понизил прогноз роста ВВП России до 1,1%, а Всемирный банк - до 1%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Помощник президента раскрыл план разогрева экономики России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: андрей белоусов, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети