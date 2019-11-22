Помощник президента раскрыл план разогрева экономики России

Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о трех составляющих для разогрева экономики России.

Нужно, во-первых, удешевить заимствования, для чего требуется снизить ставку Банка России до пяти процентов, заявил он в интервью газете "Известия".

Инфляция в начале 2020 года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель, считает Белоусов.

Кроме того, по словам чиновника, нужно улучшить инвестиционный климат, для чего необходимо снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".

Третий рецепт - модернизация всей сферы профессионального образования в России. Для этого в стране будут созданы специализированные центры, заключил Белоусов.

Ранее Владимир Путин заявил, что России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков.

Президент добавил, что текущие темпы роста ВВП недостаточны, а потому необходимо создавать максимально комфортные условия для новых финансовых вложений.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявлял, что в экономике страны все в порядке. Однако МВФ понизил прогноз роста ВВП России до 1,1%, а Всемирный банк - до 1%.