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Общество Свердловская область
8 Марта Большакова коммунальная авария (2012) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура намерена разобраться в многочисленных авариях на теплосетях Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с участившимися авариями на теплосетях города.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, многочисленные факты аварий отмечены на системах теплоснабжения, подведомственных АО ЕТК и ПАО "Т Плюс", в результате чего снизились параметры теплоснабжения в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры.

"Будет проверена деятельность указанных организаций в части своевременности исполнения обязательств по проведению капитальных работ на источниках тепловой энергии, тепловых сетях, магистралях, устранению аварий и соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой", - заявили в прокуратуре.

Также проверяется информация об отсутствии отопления в многоквартирных домах в Орджоникидзевском и Октябрьском районах города. Как заверили в ведомстве, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, руководство ЕТК готово содействовать проведению прокурорской проверки, предоставить все необходимые материалы и документы.

"В ходе летней ремонтной кампании выполнены все необходимые мероприятия по подготовке оборудования теплосетевого комплекса к отопительному сезону. Проведены диагностические испытания, ремонтные работы и перекладки трубопроводов тепловых сетей в запланированном объеме. В период отопительного сезона специалисты ЕТК проводят плановые обходы и диагностику тепловых сетей, своевременно выявляя повреждения. На сегодняшний день имеют место локальные повреждения, которые устраняются в оперативном порядке", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

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Прокуратура намерена разобраться в многочисленных авариях на теплосетях Екатеринбурга

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Теги: аварии, теплосети, прокуратура, Екатеринбург



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