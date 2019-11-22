Twitter ввёл возможность скрывать комментарии к постам

Twitter ввел функцию, позволяющую автору поста скрыть комментарии к нему от других пользователей. Как отмечает TechCrunch, это самое кардинальное изменение в сети микроблогов, произошедшее с момента введения ретвитов.

Интересно, что функция "скрыть ответы" не удаляет комментарии к посту и не отключает их, а только скрывает, и при желании автор может в один клик сделать ответы на свой пост доступными всем. В Twitter объясняют это нововведение борьбой с троллингом, хейтерством и прочими неприятными явлениями. Поборники абсолютной свободы на просторах сети при этом считают, что новая функция будет способствовать подавлению инакомыслия и трактуют "скрыть ответы" как способ заставить своих критиков замолчать.

Функцию "скрыть ответы" начали тестировать в июле этого года в Канаде, США и Японии.

Twitter обнаружил, что большинство пользователей скрывают ответы, которые они находят не относящимися к теме поста или раздражающими.