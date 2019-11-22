Возле екатеринбургского аэропорта вооруженное ограбление, похищена крупная сумма денег

Возле екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное ограбление. Есть раненый, похищена крупная сумма денег.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, нападение было совершено на 22-летнего молодого человека. Он ранен, похищено около 30 млн руб. Позже автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, был обнаружен сожженным в лесопарковой зоне Кировского района.

"По указанию руководства регионального полицейского Главка ГУ МВД России по Свердловской области для оказания помощи в раскрытии преступления направлены криминалисты, группа опытных сыщиков уголовного розыска и отделения по борьбе с организованной преступностью и кинолог со служебной собакой, обученной работе по следу. Работу сотрудников МВД на месте происшествия возглавил руководитель ОВД микрорайона Компрессорный полковник полиции Эркен Ертысбаев", - сообщил полковник Горелых.

По его словам, в самое ближайшее время полицейские примут обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Раскрытие дерзкого преступления взято на контроль руководством УМВД Екатеринбурга.