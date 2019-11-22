В Сургуте на 12 часов задержан вылет самолета "Royal Flight" в Тайланд

В экономической столице Югры на 12 часов задержан вылет самолета перевозчика "Royal Flight" в Паттайю, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло аэрогавани, борт должен был улететь в 1.20, однако задержан до 13.00. По данным ТАСС, причиной задержки стала техническая неисправность борта, в аэропорту ждут резервный самолет.

Напомним, 12 ноября рейс "ЮТэйр" из Екатеринбурга в столицу Югры задержали почти на два часа из-за опоздания лайнера.