Клиенты "Яндекс.Такси" могут выбрать тариф для поездок на газе

Сервис "Яндекс.Такси" первым в России запустил "эко-тариф".

Пользователи смогут вызывать автомобили, которые используют в качестве топлива природный газ. Первыми заказать поездку на такси с "эко-тарифом" смогут жители Казани.

На первом этапе планируется подключить 650 автомобилей, работающих на газе, в дальнейшем количество транспорта будут увеличивать. На стоимость поездки вид топлива не повлияет, сообщает "Прайм".

Как сообщалось ранее, "Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет". Акционеры группы получат до 3,6% "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения "ключевых целей по операционных и иным показателям". Таким образом, после завершения сделки 56,2% сервиса "Яндекс.Такси" будет принадлежать непосредственно "Яндексу", 35% - Uber (ранее объединился с "Яндекс.Такси"), 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.