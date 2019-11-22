Медведев: Объем долгов потребителей ЖКХ - 175 млрд рублей

Глава кабмина России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг жилищно-коммунального хозяйства.

"Есть ещё одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы", - сказал премьер-министр. Он назвал сумму, которая превышает 175 млрд руб.

"Здесь главная причина - накопленные долги потребителей, нужно с этим разбираться", - отметил Медведев, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

По словам депутата, он часто получает жалобы на несоответствие качества услуг ЖКХ и их высокой цены.

Власов предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчетного периода в случае факта неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, а также за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.