08 Сентября 2020
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Общество В России
тариф, ЖКХ, счетчик, коммунальная плата, коммуналка (2016) | Фото: 1ul.ru

Медведев: Объем долгов потребителей ЖКХ - 175 млрд рублей

Глава кабмина России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг жилищно-коммунального хозяйства.

"Есть ещё одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы", - сказал премьер-министр. Он назвал сумму, которая превышает 175 млрд руб.

"Здесь главная причина - накопленные долги потребителей, нужно с этим разбираться", - отметил Медведев, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

По словам депутата, он часто получает жалобы на несоответствие качества услуг ЖКХ и их высокой цены.

Власов предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчетного периода в случае факта неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, а также за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.

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Медведев: Объем долгов потребителей ЖКХ - 175 млрд рублей

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Теги: ЖКХ, коммуналка, Медведев



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