Эксперт рассказала о курсе рубля к концу года

В конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".

Как сообщила заместитель руководителя "Альпари" Наталья Мильчакова, при этом доллар, наоборот, вырастет. По словам эксперта, в текущем месяце рубль перестал расти по отношению к доллару и евро.

К концу осени Мильчакова прогнозирует курс доллара в диапазоне 63,2-64,5 руб., курс евро - 70-71 руб., сообщает "Российская газета".

Ранее в Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль.

Депутаты предлагают оценить, как именно плавающий курс рубля влияет на экономический рост. Как считают народные избранники, учитывать надо не только инфляцию, но экономическую активность россиян и бизнеса. В комитете по экономической политике возвращение валютного коридора назвали маневром, который оживит спрос.

По словам депутатов, идея поспособствует экономическому курсу и реализации национальных приоритетных проектов.