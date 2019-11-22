Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк снизил ставки по ипотеке с 22 ноября.

Жилищное кредитование стало дешевле на 0,3-0,6%. Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку от крупнейшего банка страны можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке - от 8,5%".

Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,3 п.п. Снижение ставок на приобретение строящегося жилья составит 0,4 п.п., сообщает ТАСС.

Ранее после снижения Банком России ключевой ставки до 6,5% годовых, 17 из 20 крупнейших финансовых учреждений страны по величине ипотечного портфеля смягчили условия выдачи ипотечных займов.

Свои ставки уменьшили "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "ФК Открытие", "Альфа-банк", "Россельхозбанк". Как говорят эксперты, в среднем понижение ставок по жилищным кредитам составило 0,2–0,6 процентного пункта.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране возможна ипотечная ставка в 7–8% при инфляции на уровне 4%.

Как говорила глава регулятора, о доступности системы ипотечного кредитования свидетельствуют темпы его роста. "Мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7–8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков", - сказала Набиуллина.