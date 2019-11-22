«Новая газета» стала инструментом по тиражированию фейков в угоду западным спонсорам

Заказной материал «Новой газеты» о пытках террористов ИГ (запрещено в России) бойцами ЧВК «Вагнер» — далеко не первый в веренице фейков, сфабрикованных изданием.

В прошедшие выходные в Берлине прошла церемония вручения премии «Профессия – журналист» в рамках конференции «Россия для граждан», организованной беглым олигархом Михаилом Ходорковским и его движением «Открытая Россия» (признано нежелательным в РФ). Лауреатом откровенно антироссийской премии стал корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, который уже через три дня после получения награды опубликовал на страницах издания резонансную статью про пытки боевиков запрещенного в России «Исламского государства» бойцами ЧВК «Вагнер».

Учитывая, что встреча Короткова и Ходорковского так удачно совпала с публикацией материала, напрашивается вопрос о заказном характере статьи. Тем более, «Новую газету» далеко не раз уличали в публикации заведомо ложной информации.

Так, в 2017-м году скандалом закончилась запущенная «Новой» история о преследованиях и пытках геев в Чечне, которые, как утверждало издание, инициировали сами представители ЛГБТ-сообщества и, в частности, основатель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев. При детальном рассмотрении резонансный случай оказался обычным вбросом, а Алексеев подал в суд на оклеветавшее его СМИ.

Осенью 2018-го «Новая газета» в своей статье «Особо важное убийство» обвинила в организации убийства следователя Евгении Шишкиной предпринимателя Андрея Якунина. Эта статья также оказалась фейком, а редакция недобросовестного СМИ вынуждена была опубликовать опровержение.

Окончательно похоронила свою репутацию НГ после того, как извинилась одним фейком за другой. Речь идет о материале, посвященном «проблемам» в ремонте авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов» на судоремонтном заводе №10. Издание, ссылаясь на собственные «источники», заявило, что ремонтникам, обслуживавшим отсек с атомным реактором, выдавали зараженные радиацией костюмы. Эту ложь оперативно разоблачили: выяснилось, что на «Адмирале Кузнецове» никогда не было реактора – судно всегда работало на мазуте. В попытках оправдаться «Новая» закопала себя еще больше, заявив, что имела в виду другой корабль – крейсер «Петр Великий». Только это заявление также оказалось пустышкой: «Петр» никогда не ремонтировался на СРЗ №10.

На сегодняшний день «Новая газета» фактически превратилась в инструмент по распространению фейков. За эту свою метаморфозу она получает щедрое вознаграждение: до принятия закона об иностранных агентах редакцию финансировали фонды известного русофоба Джорджа Сороса. Кроме того, среди спонсоров антироссийского СМИ затесался беглый олигарх Ходорковский, о чем свидетельствуют его тесные контакты с журналистом Коротковым.

Интересно, что очень часто издание-фейкомет служит первоисточником, на который при любом удобном случае ссылаются российские либералы — Алексей Навальный, Любовь Соболь или, например, Борис Вишневский, который и сам пишет для «Новой газеты». Однако, практика показывает, что верить публикуемым изданием материалам точно не стоит: любая информация «Новой» может оказаться очередным фейком – причем, далеко не безобидным, а вполне способным нанести серьезный вред не только героям этих публикаций, но и всей России.